В Грузии партия Саакашвили будет бойкотировать парламент

Как сообщает радио «Свобода», по словам одного из лидеров партии Левана Бежашвили, речь идет о «планомерном уничтожении» этой партии.

По его словам, члены фракции оппозиционного меньшинства уже вечером вернутся в Тбилиси из города Кутаиси, где работает парламент Грузии.

В Тбилиси же мэр Гиги Угулава, тоже член «Единого национального движения», назвал аресты его соратников «еще одной попыткой уничтожить инфраструктуру нашей партии».

27 июня вечером правоохранительные органы задержали четырех главных работников мэрии Тбилиси, среди них - заместитель мэра, которым инкриминируют присвоение и растрату почти 50 млн. лари (более 240 млн. грн).

Новая власть Грузии во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили и ее коалицией «Грузинская мечта», которая пришла к власти по результатам выборов прошлой осенью, задерживает и судит правительственных чиновников предыдущей власти, преимущественно членов партии «Единое национальное движение», по обвинениям в различных злоупотреблениях. Нынешняя оппозиция жалуется на политические преследования, новая власть отрицает это, говорится в сообщении.