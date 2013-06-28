Кокс и Квасневский прибыли к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.45 на территорию больницы въехал кортеж из пяти автомобилей.

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Сторонники Тимошенко, которые дежурят рядом с медицинским заведением, встретили кортеж возгласами: “Юле - свободу!”.

По предварительной информации, встреча Кокса и Квасневского с Тимошенко продлится два часа.