Кокс и Квасневский прибыли к Тимошенко

10:20, 28 июня 2013
Политика
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Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский прибыли на территорию ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, в стационаре которой проходит лечение экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Экс-президент Европарламента Пэт Кокс и экс-президент Польши Александр Квасьневский прибыли в Харьков

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.45 на территорию больницы въехал кортеж из пяти автомобилей.

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Сторонники Тимошенко, которые дежурят рядом с медицинским заведением, встретили кортеж возгласами: “Юле - свободу!”.

По предварительной информации, встреча Кокса и Квасневского с Тимошенко продлится два часа.

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