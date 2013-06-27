Большинство украинцев освободили бы Тимошенко ради евроинтеграции (опрос)

Относительное большинство (46%) украинцев считают, что для подписания Киевом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом необходимо освободить бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, и обнародованного во время круглого стола «Оценки и прогнозы трансформации ЕС стратегические приоритеты для Центрально-Восточной Европы и Украины».

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В то же время 32% опрошенных считают, что Тимошенко и далее должна отбывать наказание, 22% не определились с ответом.

Однако во всех возрастных группах преобладает мнение, что Тимошенко необходимо освободить. Даже в самой старшей группе – 60 лет и старше – 44% респондентов считают, что бывшего премьера надо освободить в той или иной форме.

Исследование проводилось с 17 по 20 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах страны. Теоретическая погрешность - 2,3%.