Яценюк прокомментировал инициативу Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после прибытия из Вашингтона в аэропорту «Борисполь», отвечая на вопрос журналистов относительно инициативы экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко о создании национального круглого стола по евроинтеграции и возможного продления сессии.

«Мы начали этот диалог. И моя встреча с Виктором Януковичем - это был первый шаг к тому, чтобы Европа увидела, что Украина готова делать все для того, чтобы Украина стала членом Европейского союза», - сказал он.

Также Яценюк добавил, что «вся страна должна сейчас работать над тем, чтобы в Вильнюсе было подписано соглашение».

Лидер фракции «Батькивщина» напомнил, что инициатива о продлении сессии парламента уже внесена фракцией «Батькивщина».

«И в том случае, если Партия Регионов действительно хочет, чтобы был принят весь пакет законодательства, мы внесли предложение в парламент относительно продолжения работы», - сказал Яценюк, добавив, что они создают специальную комиссию по вопросам сближения Украины с Европейским Союзом.

При этом отметил он, что «самое важное, что украинское правительство начало вносить законы о европейской интеграции».

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Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предлагает создать Национальный круглый стол для выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.