В Кабмине ищут кандидатов на представителей от Украины в МЦУИС

Украина впервые представит своих представителей в списки посредников и арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. Минэкономразвития начинает конкурс по отбору кандидатов для назначения представителями от Украины в списки посредников и арбитров. Соответствующее объявление размещено на сайте Минэкономразвития, сообщает РБК-Украина.

"Украина стала полноправным участником Вашингтонской конвенции еще в 2000 году, но до сих пор право, как страны-участницы Конвенции, назначить соответствующих представителей не было реализовано. Президент издал указ и поручил Кабинету министров провести конкурс. Чтобы этот процесс был максимально прозрачным, в состав комиссии вошли представители общественных организаций, высших судебных инстанций, центральных органов исполнительной власти - Минюста, Минфина, МИДа. Возглавил комиссию по отбору кандидатов Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов. Надеемся, что мы достойно справимся с этой задачей", - заявил директор юридического департамента Минэкономразвития, заместитель председателя комиссии Алексей Перевезенцев.

Конкурс проводится с целью реализации статьи 13 Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами. Согласно Конвенции комиссия формирует список из восьми кандидатов: четыре человека для назначения представителями от Украины в списки посредников и еще четырех - в списки арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. Отбор будет очень тщательным, так как список формируется из лучших профессионалов.

"Это, как правило, авторитетные, влиятельные, известные в обществе люди - юристы, адвокаты, дипломаты, судьи, пользующиеся уважением, которые имеют глубокие знания в области международного права и международного инвестиционного права", - подчеркнул Перевезенцев.

Со дня размещения объявления в течение месяца будет проходить прием документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе. Затем комиссия рассмотрит документы на предмет их соответствия требованиям, а дальше кандидаты пройдут тестирование на знание определенных конвенцией языков (английский, французский, испанский) и собеседование. Отбор кандидатов будет происходить путем открытого голосования, после чего результаты будут объявлены на сайте Минэкономразвития.