Министерство предлагает разрешить водку в санаториях и пиво в спортзалах

В частности, разрешить торговлю алкоголем в ресторанах на территории санаториев, а пивом – в закрытых спортивных сооружениях, но только в пластиковой таре.

Соответствующие изменения содержаться в проекте постановления министерства об изменении правил розничной торговлей алкогольными напитками.

Также в документе предлагается отменить норму об обязательной маркировке штампом предприятия этикеток на алкогольной продукции, которая реализуются на предприятиях общественного питания.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает по решению торговых предприятий наносить на товар информацию о нем на региональном языке или языке нацменьшинства и на других языках. Такая информация может быть размещена рядом с текстом, изложенным на государственном языке.

Также предлагается обязать торговые предприятия обеспечить возможность использования специальных платежных средств при осуществлении расчетов за проданные товары.

Напомним, что правила торговли алкогольными напитками утверждены постановлением Кабмина в 1996 году.