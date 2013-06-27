Более 100 экспертов обсудили проблемы интеллектуального развития Украины

Более 100 экспертов, футурологов из стран Европы, Украины и России обсуждают общее видение и модель эффективного использования украинского интеллектуального ресурса. Мероприятие проходит 27-28 июня при поддержке Кабинета министров, сообщает РБК-Украина.

Во время обсуждения моделей развития интеллектуального потенциала Украины между участниками сессии разгорелась горячая дискуссия о том, на что же действительно необходимо делать ставку и государству, и бизнесу. Живой интерес ученых к данной теме организаторы объясняют наличием ресурсов, в частности финансирования тех проектов, которые будут разработаны по итогам сессии.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, обращаясь к участникам на открытии сессии, сообщил, что частные инвесторы и предприятия выделили 40 млн грн на развитие интеллектуального потенциала.

Во время дискуссии особое внимание участники сессии уделили проблемам образования в Украине и поиску альтернативных путей его получения. В частности, предложили сделать ставку на школу нового типа, а также развивать новые формы получения образования - на дому, он-лайн обучение и др.

Кроме того, участники сессии затронули одну из самых болезненных тем для Украины - "утечку мозгов", то есть проблему массовой миграции украинских специалистов за границу. Так, польский режиссер Кшиштоф Занусси в своем видеообращении назвал этот процесс опасным для страны: "Изменение общества начинается от определенных групп - элит. Элита - это не банкиры, не бизнесмены, не люди у власти. Элита - это всегда те, кто несет ответственность за других. Поэтому формирование элит - очень важное дело. Проблемой и опасностью является, когда элиты покидают свою страну, и работают не на ее благо, а для других народов и стран, интегрируясь с ними".

В результате участники сессии проголосовали за шесть направлений, от которых зависит будущее интеллектуального потенциала Украины: отечественная наука и инженерия; развитие духовности, веры и воли (в том числе и социальная поддержка молодых ученых); инфраструктура (проблемы образования и поддержка малых интернет-групп); разработки будущего и другие форматы работы со временем; экономические вопросы; стабильное развитие - территориальное и торговое. Эксперты приняли решение разделиться на 6 групп соответственно, каждая из которых будет лоббировать выделение средств на конкретное направление. Выводы и предложения станут основой групповой работы, которая продолжится завтра, 28 июня.