В Кабмине озаботились использованием интеллектуального потенциала Украины

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов 27 июня во время открытия I Международной экспертной сессии «Как сделать интеллект ресурсом развития Украины?», организованной общественным проектом «Foundation for Future» при поддержке Кабмина.

По словам Арбузова, интеллект - это первоисточник инноваций, технологий, высокотехнологической продукции. Поэтому первый вице-премьер убежден, что результатом работы Международной экспертной сессии станут предложения о конкретных механизмах развития интеллектуального потенциала Украины.

«Правительство, в свою очередь, готово к внедрению новых, нестандартных подходов и мер. Кроме того, я рассчитываю на серьезное участие бизнеса в этой программе», - сказал Арбузов.

По его словам, уже получено подтверждение от частных инвесторов и предприятий, что в такого рода проекты будет вложено порядка 40 млн грн. И одной из задач он считает поиск ответа на вопрос, как эффективно использовать эти средства, поэтому и предложил на рассмотрение участников сессии несколько принципов.

«Первое - расходование этих средств не должно дублировать бюджетные расходы на науку и сопряженные сферы. Второе - финансироваться должны идеи и проекты, а не чины и звания. Третье - расходование средств должно быть абсолютно прозрачным и жестко ориентированным на достижение поставленной цели», - пояснил первый вице-премьер.

В перспективе он предлагает создать оптимальную модель финансирования проектов по наращиванию интеллектуального капитала с привлечением органов местного самоуправления.