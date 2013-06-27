Закон о трансфертном ценообразовании ограничит доступ к оффшорам - эксперт

"Первоначально, когда правительство заявило, что хочет принять законопроект о трансфертном ценообразовании, было понятно, что олигархи будут против. Хотя они не дружат между собой и время от времени устраивают войны, но как только затрагивают их интересы, они сразу объединяются, чтобы защитить свои права или точнее - свои привилегии. Сегодня олигархи уже давно не занимаются мелкими аферами по уклонению от уплаты налогов. Зачем им заниматься обналичкой и гонять деньги через фиктивные фирмы, если у них есть оффшоры, где эта оптимизация делается легко и без особых проблем", - рассказывает аналитик.

В то же время, по его словам, законопроект о трансфертном ценообразовании существенно ограничивает возможности для некоторых олигархов прятать прибыль в оффшорах. Охрименко считает, что на данный момент общество крупных бизнесменов разделилось: часть крупного бизнеса понимает, что Украине нужен этот закон о трансфертном ценообразовании, так как это одно из требований МВФ и, кроме того, США и ЕС сейчас очень отрицательно относятся к странам, которые не имеют таких законов, и тех, кто против инициативы. По его словам, это та часть бизнеса, причем не только крупного, которая привыкла "прятать" прибыль через "серые оффшоры", и им все равно, что хочет и думает МВФ, сообщает РБК-Украина.

"Поэтому не удивительно, что во время голосования в Верховной Раде в первом чтении законопроекта о трансфертном ценообразовании против этого закона выступили депутаты партии "Удар" и ВО "Батькивщина". Даже ВО "Свобода" совместно с Партией регионов и коммунистами голосовали за этот законопроект. Бизнес действительно разделился, и теперь любители оптимизировать налоги через "серые оффшоры" в лице "Удара" и "Батькивщины" нашли себе помощников, чтобы не дать ВР принять этот закон. Очевидно, что они очень не хотят платить налоги - слишком сладко и вольготно прятать деньги по оффшорам", - констатировал эксперт.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу правительственный законопроект No.2515 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования".