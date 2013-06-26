Эксперты назвали возможность остановить отток денег в в оффшоры

"Позитив в том, что этот механизм, если его доведут до ума, сможет существенно пополнить бюджет, а также препятствовать оттоку денежных средств в оффшоры. Если будут более прозрачные правила игры - это уменьшает поле для злоупотреблений. Принимать нужно, да есть некоторые замечания, но такое законодательство обязательно должно быть", - сказал Орендарец.

Кроме того эксперт поддержал норму законопроекта по пороговому показателю в 50 млн грн, при достижении которого операция становится контролируемой.

"Я считаю, что на этапе внедрения новых правил законопроекта и налоговой, и налогоплательщикам нужно будет много ресурсов для налаживания процесса подготовки, подачи и обработки информации о контролируемых операциях. Поэтому введение такого порогового показателя на этапе внедрения новой системы является обоснованным, несмотря даже на то, что такая практика используется далеко не во всех странах", - добавил Орендарец.

В будущем, по его словам, этот порог можно будет снижать.

Норма, которая требует доработки, по мнению юриста, предусматривает, что в перечень контролируемых законопроектом операций попали операции с несвязанными лицами, которые зарегистрированы в юрисдикциях с более низкими, по сравнению с Украиной, ставками налогообложения.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу правительственный законопроект №2515 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования".