85% украинцев не поддерживают избрание Президента в ВР (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, обнародовав результаты опроса населения Украины, проведенного с 12 по 16 апреля 2013 года.

“Избрание Президента в Верховной Раде не поддерживают 85% населения. Это большинство симпатиков всех политических сил и населения всех регионов Украины”, - сказал он.

Мищенко также отметил, что лишь 16% украинцев поддерживают создание двухпалатного парламента, не поддерживает такую идею – 46% респондентов.

Кроме того, исследование показало, что в обществе приблизительно одинаковое количество сторонников перехода к сугубо мажоритарной системе выборов (29,5%) и к пропорциональной с открытыми списками (30%). Но по обоим вариантам большинство граждан не могут дать четкого ответа относительно поддержки таких изменений.

В то же время 54% граждан считают, что наилучшей формой правления для Украины при нынешних условиях является смешанная форма.

Президентскую форму правления поддерживают 15% опрошенных, парламентскую – 12%.

58% респондентов считает, что правительство должны совместно формировать Президент и парламент.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила опрос с 12 по 16 апреля 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.