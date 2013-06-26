Табачник рассказал, зачем объединяют одесские вузы

14:11, 26 июня 2013
Политика
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Кабинет министров принял решение об объединении двух одесских вузов - Национальной академии пищевых технологий и Аграрного университета.

Одесского аграрного университета больше не будет

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего распоряжения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил журналистам министр образования и науки Дмитрий Табачник.

«Кабинет министров принял решение присоединить к Национальной академии пищевых технологий Аграрный университет», - сказал Табачник.

Он пояснил, что таким образом удастся обеспечить подготовку специалистов, работающих в аграрной и перерабатывающей сферах сельского хозяйства, в одном вузе.

«Будет полностью вся линейка - от выращивания продуктов до их переработки и хранения», - подчеркнул Табачник.

Министр также отметил, что в результате такого объединения уровень дипломов выпускников-аграриев повысится, поскольку это будет диплом не просто университета, а национального университета.

В то же время депутат от Батькивщины, председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Лилия Гриневич у себя на Фейсбуке заявила, что закрытие вузов происходит без согласования с коллективом, и "даже без его уведомления".

Как сообщалось, в 2012 году Одесская государственная академия холода была присоединена к Одесской национальной академии пищевых технологий.

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