В ВР предлагают закрепить курс Украины на вступление в НАТО

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно курса Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора).

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего проекта закона является народный депутат от «Батькивщины» Вячеслав Кириленко.

Вместе с тем текст документа пока отсутствует на сайте ВР.

Между тем в комментарии автора законопроекта Кириленко, переданном УНИАН, говорится, что целью его принятия является отказ от так называемой политики внеблоковости в сфере национальной безопасности и закрепление на законодательном уровне курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

«После избрания в 2010 году Президентом Украины Виктора Януковича властью было объявлено об изменении курса Украины в реализации внешней политики безопасности, который был определен еще в 2003 году нормами Закона «Об основах национальной безопасности Украины» и заключался в стремлении Украины приобрести членство в Организации Североатлантического договора – самой эффективной в мире и единственной в Европе системе коллективной безопасности, созданной в рамках НАТО», - отметил Кириленко.

По его словам, Украина отказалась от стремления получить беспрецедентные гарантии обеспечения государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ и, вместо этого, избрала военный нейтралитет, который в современных условиях не выгоден с точки зрения экономики, политики и безопасности.

Депутат убежден, что евроатлантическая интеграция значительно ускорит процесс европейской интеграции и приблизит перспективу вступления Украины в Европейский Союз.