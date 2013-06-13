Янукович подписал указ о программах сотрудничества с НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, этот документ будет действовать на замену указа Президента Украины от 12 мая 2009 года №298 «О годовой национальной программе по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора».

Изменения предусматривают приведение терминологии в соответствие с законодательно закрепленной политикой внеблоковости, а также совершенствование механизма и срока подготовки, принятия и реализации годовых национальных программ сотрудничества Украина-НАТО.

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Годовая национальная программа является основным программным документом системного сотрудничества с Альянсом. Она разрабатывается с целью обеспечения реализации нового этапа сотрудничества между Украиной и Организацией Североатлантического договора в соответствии с решениями, принятыми во время заседаний Комиссии Украина - НАТО 04.04.2008 в г. Бухаресте и 03.12.2008 в г. Брюсселе, создания надлежащих условий для эффективного выполнения приоритетных задач в сфере сотрудничества Украины с НАТО.

Выполнение Годовых национальных программ сотрудничества Украина-НАТО способствует осуществлению внутригосударственных реформ в сфере безопасности, оборонной, экономической, правовой и других сферах.

Первая годовая национальная программа была утверждена Указом Президента Украины 7 августа 2009 года.