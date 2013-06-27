СМИ: Украина провалила отправку миротворцев в Либерию

О провале организации миротворческой миссии в Либерию, сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на источники в МВД.

Как сообщает издание, причиной этого стало промедление с решением вопроса в администрации президента, что привело к несоблюдению установленных сроков отправки контингента и отказа ООН от услуг украинской стороны.

Предполагалось, что первая группа миротворцев отправится в Либерию в мае, а основная группа - в середине июня: всего планировалось направить 140 миротворцев.

Согласно закону "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", предложения об участии нашей страны в миротворческих миссиях вносятся МИДом при согласовании с профильным министерством, затем президент принимает решение об отправке контингента.

"МИД направил соответствующий документ в администрацию президента, где он благополучно застрял",— рассказал источник издания.

В мае, по информации собеседника, руководство ООН обратилось к президенту Виктору Януковичу с просьбой ускорить процесс принятия решения но, не получив ответа, "поблагодарило Украину за участие в миссии" и предложило "готовиться к другим миссиям" в случае "появления соответствующих предложений".

Как сообщает источник, на подготовку проведения миссии было потрачено 2 млн гривен.