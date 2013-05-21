Украинским миротворцам в Конго привезли два новых вертолета Ми-24

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, сегодня, 21 мая, грузовой самолет Ан-124 “Руслан” доставил на Африканский континент пару вертолетов Ми-24 и авиационное имущество 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины, который выполняет задачу Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Полет состоялся по маршруту Львов-Энтеббе. Ротация боевых машин проводится в соответствии с планом в несколько этапов. Сначала пара Ми-24 под руководством командиров экипажей подполковника Сергея Фариона и подполковника Олега Дробязко осуществила перелет из города Гома, где расположен базовый лагерь украинских миротворцев, в международный аэродром города Энтеббе, что в Уганде.

В течение дня специалистами инженерно-авиационной службы украинского военного контингента под руководством подполковника Павла Книги из самолета будет выгружена пара одних ударных вертолетов и загружена другая. На обратном пути самолет доставит на Родину два вертолета, на которых исчерпан установленный ресурс полетов.

Как отметил начальник штаба – первый заместитель командира отдельного вертолетного отряда подполковник Владимир Галицкий, на авиационной технике, которая прибыла на Африканский континент, будут установлены лопасти несущих винтов, рулевые винты и осуществлен монтаж пилонов. После проверки исправности всех приборов и механизмов экипажи Ми-24 осуществят перелет в Демократическую Республику Конго, где до следующей замены налетают еще по шестьсот пятьдесят часов каждый.