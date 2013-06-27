Тюремщики не считают экс-главу Госфинуслуг Волгу VIP-осужденным

Экс-председатель Госфинуслуг Василий Волга, приговоренный к пяти годам лишения свободы и отбывающий наказание в полтавской исправительной колонии № 64, в 2016 году получит право на досрочное освобождение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Полтавского облуправления Государственной пенитенциарной службы Украины Николай Исаев.

По его словам, Волга, как и другие осужденные, имеет право на досрочное освобождение, отсидев 2/3 назначенного судом срока.

«Я не считаю Волгу каким-то VIP-осужденным, как говорят журналисты. Он для нас рядовой осужденный. Он, как и все, имеет право на досрочное освобождение после 2/3 срока, который ему назначил суд. При этом он должен за этот срок показать себя с наилучшей стороны. Я думаю, он сам себе не враг и будет вести себя хорошо», - сказал Исаев.

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Он отметил, что документы на досрочное освобождение заключенного готовит администрация учреждения и передает в суд, который, учитывая мнение наблюдательной комиссии, принимает соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества бывшего председателя Госфинуслуг Волгу.

Суд признал Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.

В колонии Волга работает библиотекарем, как все осужденные, проживает в общежитии.