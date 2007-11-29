Луценко не исключает, что Плюща выгонят из фракции

Заместитель лидера фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что Иван ПЛЮЩ может быть исключен из фракции, если не подпишет соглашение о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, И.ПЛЮЩ должен в ближайшее время определиться, присоединится ли он к коалиции.

«Если он придет в большинство, то мы будем рады этому, если нет – то, очевидно, он не будет иметь места во фракции, которая является ответственной перед избирателями», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что И.ПЛЮЩ является особенной фигурой с особым путем в политике. «Очевидно, и в большинство он хочет прийти своей особой дорогой», - сказал заместитель лидера фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” И.ПЛЮЩ не подписал соглашение о создании демократической коалиции. Он объяснил сегодня, 29 ноября, что не подписал соглашение, поскольку остается сторонником “широкой” коалиции.