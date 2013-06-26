Власенко: Тимошенко не будет просить о помиловании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед харьковской больницей после посещения Тимошенко сообщил ее защитник Сергей Власенко.

«Конечно (не будет - УНИАН)! Это абсолютно четкая позиция, которую мы заявляли неоднократно, и эта позиция не изменилась», - сказал Власенко.

Он подчеркнул, что Тимошенко «не ведет переговоров с действующей властью».

По словам защитника, Президент Украины Виктор Янукович имеет неограниченное право на помилование.

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«В соответствии с пунктом 27. ст. 106 Конституции Президент имеет неограниченное правое на проведение помилование. Причем Президент не ограничен ничем. Все ограничения установлены самим Президентом, для самого себя. Он продемонстрировал на примере Луценко, что он может не считаться с этим», - сказал Власенко.

«Юлия Тимошенко не ведет переговоров с действующей властью. Ситуацию, в которой сейчас находится Украина из-за применения политически мотивированного правосудия, создал Виктор Янукович, и он должен эту ситуацию разрешить сам», - подчеркнул защитник.

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Как сообщалось, Януковича неоднократно призывали помиловать Тимошенко, которая отбывает 7-летнее заключение по делу о заключении газовых контрактов с Россией.

27 апреля Комиссия при Президенте по вопросам помилования отклонила ходатайство народных депутатов-женщин о помиловании Тимошенко.