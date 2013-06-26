Сенатор США: Резолюция относительно Украины может стать более жесткой

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн во время встречи в Вашингтоне с председателем политического совета ВО «Батькивщина», лидером фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, как говорится в сообщении, Яценюк и Маккейн обсудили состояние отношений Украины с Европейским Союзом и перспективы подписания Соглашения об ассоциации на саммите ЕС в Вильнюсе.

Сенатор подтвердил позицию, что для подписания этого соглашения правительство Украины должно выполнить все условия, в том числе освободить Тимошенко.

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Также были обсуждены перспективы принятия резолюции Сената США об освобождении Тимошенко в связи с решением Европейского суда по правам человека.

Маккейн заявил, что в случае затягивания Януковичем с освобождением Тимошенко и срыва подписания Соглашения об ассоциации с ЕС резолюция Сената может приобрести более жесткие черты.

Обсуждая текущую ситуацию в парламенте Украины, Маккейн акцентировал внимание на важности завершения в Украине избирательного процесса-2012 и надлежащем проведении честных и прозрачных выборов в пяти округах до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Яценюк пригласил сенатора посетить Украину. Маккейн принял приглашение, и такой визит может состояться уже нынешним летом, отметили в «Батькивщине».

Как сообщалось, на рассмотрение Сената США вынесена резолюция с требованием освободить Тимошенко во исполнение решения Европейского суда по правам человека. В проекте резолюции также содержится обращение к ЕС определить освобождение Тимошенко важным критерием для подписания Соглашения об ассоциации. В документе Сенат выражает обеспокоенность и неудовлетворенность по поводу продолжения выборочного и политически мотивированного заключения Тимошенко. Сенат также выражает убеждение и надежду, что будущее Украины - в более тесных связях с Европой, Соединенными Штатами и другими государствами в содружестве демократических стран.