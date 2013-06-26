Луценко «по барабану», кто будет на его встрече с Тимошенко
Луценко заявляет, что заинтересован в проведении личной встречи с Тимошенко.
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заинтересован в проведении личной встречи с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, которая находится на лечении в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам в Харькове во время проведения круглого стола и презентации своей инициативы “Третья украинская республика”.
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“Прямая встреча, безусловно, нам обоим интересна. Мне по барабану, кто будет присутствовать. Я умею обходить работников колонии лучше всех. Нужен прямой контакт с человеком. Глаза в глаза, рука об руку”, - сказал Луценко.
По словам политика, пока власть пока еще не разрешает ему провести прямую встречу с Тимошенко.
“Мы пытаемся найти формат такой встречи. В нашей переписке мы обсуждаем разные варианты, но пока еще власть не разрешает встретиться нам напрямую. А встречаться через стеклянную перегородку... Достаточно писать письма”, - отметил Луценко.
Он также добавил, что заявление на проведение свидания должна подать сама Тимошенко.