Янукович встретился с индейскими вождями (фото)

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с вождем американского индейского племени Лакота (Сиу) Джозефом Брингс Пленти и духовным лидером племени Гавайи Кауилани Кахалекаи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. На встрече также присутствовал председатель Фонда «Духовная дипломатия» (США) Майкл Моргулис. В ходе посещения Украины вожди индейских племен планируют провести ряд встреч с политиками и представителями власти, отмечается в сообщении.

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