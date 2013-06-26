Янукович встретился с индейскими вождями (фото)
20:18, 26 июня 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с вождем американского индейского племени Лакота (Сиу) Джозефом Брингс Пленти и духовным лидером племени Гавайи Кауилани Кахалекаи.
Янукович провел встречу с лидерами американских индейских племен
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
На встрече также присутствовал председатель Фонда «Духовная дипломатия» (США) Майкл Моргулис.
В ходе посещения Украины вожди индейских племен планируют провести ряд встреч с политиками и представителями власти, отмечается в сообщении.
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