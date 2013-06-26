Янукович встретится с индейскими вождями

В Украину впервые с визитом прибыли вожди индейских племен, чтобы привлечь внимание общества к вопросам свободы и демократии, в частности в Украине и США.

Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

“Это первый визит в истории индейских народов Америки в Украину. Они здесь на несколько дней, но когда сердце настроено на позитив, на любовь, то за два-три дня можно быстро понять вашу страну, народ, быстро полюбить вас”, - сказал на пресс-конференции председатель фонда “Духовная дипломатия” Майкл Моргулис.

В свою очередь, принцесса, духовный лидер племени Гавайи Кауилани Кахалекаи отметила, что Украина – очень прекрасная страна. “Мне показалось, что люди в Киеве, как на Гавайских островах, – с большим сердцем, с хорошим аппетитом, с улыбками. Это люди, которые радуются общению друг с другом. Мы понимаем, что ваша культура очень глубокая, и я была потрясена, когда это увидела. Мы, возможно, не так много знаем об Украине, но я повезу с собой хорошие впечатления, и не только их, но и рецепты украинских блюд”, – сказала принцесса.

О цели своего визита рассказал и вождь племени дакота Джозеф Брингс Пленти. По его словам, он хочет установить мостик понимания между украинским народом и народом племени дакота. “В это время, когда мы живем, очень хорошо, когда у нас есть верные друзья. Поэтому я здесь для того, чтобы подружиться и установить дружеские отношения с народом и со страной. Когда я вернусь домой, я встречусь со всеми вождями и обязательно расскажу им о том, что видел, пережил, и поделюсь с ними своими впечатлениями”, - сказал он.

Сегодня же вождь индийского племени дакота и духовный лидер гавайских индейцев встретятся с Президентом Украины Виктором Януковичем.

На вопрос журналистов, о чем именно они будут говорить с Януковичем, принцесса ответила: “Я бы рассказала ему, как мне нравится ваша страна, какая это удивительная страна. Я увидела Президента, и он мне напоминает голливудскую звезду. Я хотела бы убедиться в этом. Я обязательно ему об этом скажу, и скажу обязательно о том, чтобы он продолжал защищать свою страну, чтобы она была сильной в своих традициях и культурных ценностях”.