На Тернопольщине воры по-каскадерски обворовывали фуры

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, поводом для поиска воров стали заявления водителей, а также предприятий о кражах товара из крупногабаритных грузовых автомобилей.

На прошлой неделе по подозрению в совершении преступлений были задержаны три жителя Дубно Ривненской области. Установлено, что для краж они специально переоборудовали свой автомобиль, вырезали в его крыше люк и выбросили переднее пассажирское сидение, чтобы оттуда через капот можно было проникать в грузовики, которые ехали впереди.

В целом в состав группы входили отец, сын и кум семейства. Отец вел автомобиль с такой точностью, чтобы сын смог из капота легковика уцепиться в кузов грузовика, кум помогал парню забираться в грузовое отделение, получал от него и перебрасывал в салон товар.

Самый молодой из воров – 21-летний юноша переходил из автомобиля, которым управлял отец, в грузовик, разрезал тенты или разбивал замки, проникал в грузовое отделение, выяснял, какой товар везут в фуре, и если товар подходил, передавал его сообщникам.

Как установили правоохранители, у юноши уже есть криминальное прошлое, еще несовершеннолетним он попал за решетку за совершение краж и грабежей, где отбыл четырехлетний срок заключения.

В целом группа действовала полгода. Доказано, что они совершили минимум шесть краж из фур. Хотя правоохранители не исключают, что в действительности таких краж было значительно больше.

Как выяснили следователи, иногда вылазки воров завершались безрезультатно, поскольку после проникновения в середину фуры оказывалось, что в ней перевозится крупногабаритный товар – арматура, цемент и т. п.

Среди украденных товаров – средства защиты растений, продукты детского питания, молочные изделия, бытовая химия, средства гигиены. Товара они присваивали на суммы от 40 до 140 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.