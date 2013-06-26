Пинзеник: Единственный показатель, который демонстрирует рост, – это госдолг

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа» Виктор Пинзеник, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Данные о динамике экономики и бюджета крайне тревожные. Единственный показатель, который демонстрирует рост, – это государственный долг. По данным Минфина, на начало июня нынешнего года сумма долга превысила 548 млрд грн», - подчеркнул Пинзеник.

По словам депутата, бюджетная дыра текущего года имеет все шансы вдвое перекрыть заложенную законом в бюджет. «До 50 миллиардов гривен нужно добавить уже очевидную сумму невыполнения плана доходов в 20-25 миллиардов и сумму государственных гарантий по кредитам вместе с уникальной для бюджета нормой о праве правительства превышать предусмотренные законом расходы. Результатом такой дыры может стать увеличение государственного долга в этом году еще на 100 миллиардов гривень», - отметил Пинзеник.

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Он также подчеркнул необходимость прекратить наращивание долгов, пересмотреть нынешний бюджет с проведением секвестра расходов и ликвидировать законодательные щели избежания налогообложения.