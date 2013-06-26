Власенко говорит, что Ющенко нарушал закон, запрещая Дубине подписывать контракт

Бывший Президент Украины Виктор Ющенко превысил полномочия, запретив в 2008 году руководителю НАК “Нафтогаз Украины” Олегу Дубине подписывать газовый контракт с Россией, в соответствии с которым стоимость 1 тыс. кубометров газа составляла бы 235 долларов США.

Это в комментарии корреспонденту УНИАН отметил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко, говоря об иске юриста Станислава Батрина с требованием признать незаконным запрет Ющенко Дубине подписывать газовый контракт с Россией по цене 235 дол. за тысячу кубических метров.

Власенко подчеркнул, что Ющенко, выступая в качестве свидетеля по газовому делу Тимошенко, признал, что в конце декабря 2008 года дал команду Дубине не подписывать это соглашение - “этот факт доказывать не нужно, поскольку иначе Ющенко нужно привлечь за лжесвидетельство”. Президент не имел права не только вмешиваться в хозяйственную деятельность отдельного субъекта при корпоративных процедурах, он вообще не имел права вмешиваться в любые экономические вопросы, заявил защитник.

“Абсолютно очевидно, что имело место превышение полномочий, которое совершил господин Ющенко”, - отметил Власенко. Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Украины, Президент имеет неприкосновенность только на время выполнения своих полномочий. По мнению Власенко, Ющенко сейчас можно привлечь к ответственности.

“В соответствии с ч. 1 ст. 105 Конституции Украины, Президент имеет неприкосновенность только на период своих полномочий, то есть Президент, который ушел с должности, не имеет иммунитета даже на действия, которые он осуществлял, находясь в своей должности”, - отметил защитник.

В то же время Власенко выразил убеждение, что суд не удовлетворит иск Батрина, поскольку Ющенко и Янукович “практически были единым политическим целым”. “Я считаю, что в действительности факт превышения полномочий Ющенко при отзыве Дубины абсолютно очевидный, но при этом суд найдет миллион зацепок и оснований этот иск не удовлетворять”, - сказал Власенко.