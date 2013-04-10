В Ливии суд перенес рассмотрение апелляции осужденных украинцев

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, сегодня состоялось процедурное заседание, во время которого коллегия судей утвердила трех адвокатов, которые будут защищать интересы украинцев, и ознакомила участников процесса с решением суда предыдущей инстанции.

На заседании присутствовали сотрудники Посольства Украины в Ливии.

Рассмотрение дела по существу перенесено на 1 мая, проинформировали в МИД.

Вопрос продолжает оставаться на особом контроле руководства МИД Украины и Посольства Украины в Ливии, заверили в Департаменте информационной политики.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2012 года Военный суд Триполи приговорил 19 граждан Украины, трех граждан Беларуси и одного россиянина к 10 годам лишения свободы за пособничество режиму экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. Они были признаны виновными в том, что ремонтировали военную технику, которую использовали подконтрольные М.Каддафи войска.