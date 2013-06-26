Квасьневский о шансах лечения Тимошенко за границей: мы работаем
10:32, 26 июня 2013Политика
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Экс-президент Польши прибыл в Киев - миссия руководителей Мониторинговой миссии Европарламента возобновляет работу.
Квасьневский уже в Киеве
Сегодня вечером возобновит свою работу миссия Кокса-Квасьневского. Об этом сообщает Радио Свобода.
Экс-президент Польши Александр Квасьневский уже прибыл в Киев, здесь он принимает участие в конференции ко Дню борьбы с наркоманией.
На вопрос перед началом конференции в Киеве, каковы шансы Тимошенко на лечение за рубежом, Квасьневский ответил: «Я ничего не могу сказать сейчас. Работа миссии начнется сегодня вечером. Послезавтра мы будем в Киеве и Харькове. Посмотрим, что будет. Мы работаем ».
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Вопрос возможности лечения Тимошенко за границей является предметом работы юристов, - отмечает издание.
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