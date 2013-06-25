Лавров: Российскую границу Сноуден не пересекал

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Я хочу сразу сказать, мы не имеем никого отношения ни к Сноудену, ни к его отношениям с Минюстом США, ни к его перемещениям по миру, - сказал Лавров. - Он самостоятельно выбирал свой маршрут, об этом мы узнали из СМИ. Российскую границу Сноуден не пересекал".

Лавров заявил, что Москва считает абсолютно необоснованными и неприемлемыми попытки осуждать Россию в нарушении законов США в связи с делом Сноудена. "Мы считаем абсолютно необоснованными и неприемлемыми попытки осуждать российскую сторону в нарушении законов США, а тем более в заговоре", - отметил министр.

"Россия также не приемлет и угрозы в ее адрес", - добавил Лавров.

Как полагает глава МИД России, "каких-либо правовых оснований для подобного поведения американских должностных лиц не существует". "Соответствующие оценки доведены до американской стороны по соответствующим каналам", - сказал он.

Самолет компании "Аэрофлот", на котором должен был лететь на Кубу из России Сноуден, рано утром приземлился в Гаване, но его самого на борту не оказалось. Как сообщил один из пилотов, "специального гостя на самолете не было, только журналисты". Около 30 корреспондентов купили билеты на рейс Москва-Гавана в надежде на беседу с экс-сотрудником ЦРУ.

Источники в службе безопасности аэропорта «Шереметьево» продолжают настаивать, что Сноуден по-прежнему находится в аэропорту. "По нашей информации, Сноуден все еще находится в транзитной зоне, формально он российскую границу не пересекал. Вероятно, что он еще не принял решения, куда направиться дальше", - заявляют они.

США также не располагают информацией о том где находится и куда планирует направиться бывший сотрудник ЦРУ. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. По словам главы американского дипломатического ведомства, он "будет крайне расстроен, если обнаружится, что Россия и Китай скрывали данные о дальнейших планах Сноудена".