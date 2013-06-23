СМИ: Сноуден, раскрывший данные о работе спецслужб США, летит в Москву

Эдварт Сноуден, раскрывший информацию о деятельности спецслужб США, в воскресенье вылетел из Гонконга в Москву, сообщаетРИА Новости со ссылкой на AFP.

Рейтер отмечает, что Сноуден, возможно, собирается отправиться в Исландию или Эквадор. Представитель правительства Гонконга отметил, что Сноуден покинул гонконгскую территорию добровольно, сообщает также агентство.

Сноуден, работавший на компанию Booz Allen Hamilton - подрядчика Центрального разведывательного управления США, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах. Национальная разведка США после публикаций частично рассекретила программы слежки и заявила, что они реализуются законно и находятся под контролем всех ветвей власти в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть обращение Сноудена о предоставлении политубежища, если оно поступит. Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее отметил, что формальный запрос пока не поступал, но подтвердил готовность России его рассмотреть.