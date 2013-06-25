Оппозиция требует прекратить преследование ее депутатов и их семей

Об этом говорится в заявлении оппозиционеров, которое на своей странице в Facebook разместила народный депутат от “Батькивщины” Леся Оробец.

Заявление подписали лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер «УДАРа» Виталий Кличко, лидер «Свободы» Олег Тягнибок и еще более 100 представителей оппозиции в парламенте.

«В цивилизованных государствах оппозиционер защищен судом от административного давления. А у нас все ветви власти – и исполнительная, и судебная, и законодательная – срослись в одно большое пренебрежение к политическому выбору человека», - пишет Оробец.

В заявлении депутаты напоминают о «противоправной практике политических притеснений», которая началась с заключения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-министра МВД Юрия Луценко.

В то же время в последнее время, утверждается в заявлении, происходят «десятки подобных случаев». В частности, речь идет о «давлении на семьи народных депутатов Ирины Купрейчик, Леси Оробец и кандидата в народные депутаты по 132 мажоритарному округу Аркадия Корнацкого».

По теме: В МВД говорят, что взялись за расследование конфликта на агрофирме Корнацкого

«Оппозиционеров шантажируют уничтожением предприятий, к которым имеют отношение родственники народных депутатов или кандидатов в народные депутаты», - сказано в заявлении.

Отмечается, что «при содействии местной власти и правоохранительных органов организуются рейдерские вооруженные нападения. Налоговая администрация проводит необоснованные налоговые проверки и осуществляет систематическое давление на предприятия и фирмы, которые принадлежат оппозиционным деятелям или их семьям».

В частности, в заявлении приводится пример, что налоговая милиция Сумской области 18 мая открыла производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами ООО «Нива-Агротех». По этому делу допрашивают депутата от «Батькивщины» Ирину Купрейчик, «вынуждая ее выйти из оппозиционной фракции».

«Не менее безосновательно возбуждено уголовное дело якобы за неуплату налогов против ООО «Феникс Капитал», в котором работает муж народного депутата от «Батькивщины» Леси Оробец – Александр Омельчук, который в результате такого давления был вынужден выехать за пределы Украины», - говорится в заявлении.

Вместо этого, Оробец предлагают «изменить ее политическую позицию и отказаться от антикоррупционной деятельности в обмен на «правовое» рассмотрение резонансного дела», говорят в оппозиции.

Кроме того, в заявлении напоминают о попытках рейдерского захвата ООО «Агрофирма Корнацких», основателем которой является кандидат в народные депутаты от оппозиции в 132 округе в Первомайске Аркадий Корнацкий.

«Народные депутаты Украины расценивают подобные действия со стороны органов украинской власти как демонстрацию выборочного правосудия, а также свидетельство прямого давления на политическую позицию и волю депутатов от оппозиции, грубое нарушение международных обязательств Украины, требований украинской Конституции, ответственность за которую прямо несет нынешний гарант Основного закона – Виктор Янукович», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Оробец заявила, что ее муж был вынужденный покинуть Украину из-за давления на их семью.

Кроме того, она сообщила, что ей поступают звонки со скрытых номеров о том, что «моя политическая позиция очень нужна».

18 июня в Первомайском районе Николаевской области произошло вооруженное столкновение между работниками ООО «Агрофирма Корнацких», которые работали на поле, и группой нападающих-молодчиков от ООО «Партнер-Агро». В результате вооруженного столкновения шесть человек оказались в больнице, в том числе с огнестрельными ранениями.