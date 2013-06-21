В МВД говорят, что взялись за расследование конфликта на агрофирме Корнацкого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дубовик сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата от “Батькивщины” Сергея Соболева.

Дубовик сказал, что на сегодняшний день зарегистрировано уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, соединенное с применением огнестрельного и холодного оружия. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на 3-7 лет.

“В настоящее время в Первомайский горотдел Николаевского главного управления доставлено около 20 человек, которые могут иметь причастность к совершению хулиганских действий”, - сообщил Дубовик и отметил, что с ними сейчас проводятся следственные действия.

Кроме того, он сообщил, что следственные оперативные группы работают в Николаевской и Киевской областях.

Справка УНИАН. Аркадий Корнацкий - кандидат в мажоритарном округе №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смог установить результаты выборов.

Утром, 18 июня, Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области).

По данным пресс-службы Корнацкого, ”около 80 бритоголовых братков с пистолетами и помповыми ружьями попытались проникнуть на территорию предприятия”.

Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, те открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову. Всего в результате конфликта было госпитализировано пять человек.

В тот же день Корнацкий заявил, что вооруженное нападение нескольких десятков молодчиков на его агрофирму (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области) инспирировано властью и носит чисто политический характер.

Милиция начала расследование происшествия, данные о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия). Задержаны 4 подозреваемых в совершении хулиганских действий с применением оружия на полях возле села Чаусово-2.

Вместе с тем в Николаевской облгосадминистрации заявили, что «Агрофирма Корнацких» незаконно занимает поля площадью около 1,5 тыс. га.

Справка УНИАН. В ночь на 2 ноября 2012 года после первичного подсчета голосов в 132-м округе, когда лидировал представитель оппозиции Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд. По словам очевидцев, стражи порядка силой выводили присутствующих из помещения ОИК, били стекла.

Позже СМИ сообщали, что во время столкновения пострадали от побоев, а также от слезоточивогго газа, якобы примененного сторонниками Корнацкого, 12 бойцов спецподразделения.

5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности, в округе №132.