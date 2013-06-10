Ющенко «глубоко обеспокоен», что на его счету - меньше миллиона долларов
14:23, 10 июня 2013Политика
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Виктор Ющенко заверяет, что за время своего президентства не обогатился.
Ющенко говорит, что ему политики не платили / Фото: svit24
Об этом, как сообщает Украинская правда, экс-президент Украины заявил в интервью EUobserver.
"По состоянию на 1 января (2013 года), я помню, что на моем банковском счете было меньше 1 миллиона долларов", - отметил он. "Я говорю это потому, что очень глубоко обеспокоен, и я очень искренен", - добавил экс-президент.
"Никто не платил мне", - ответил Ющенко на вопрос, финансировали ли его политики во времена его президентства.
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