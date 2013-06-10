Ющенко «глубоко обеспокоен», что на его счету - меньше миллиона долларов

Об этом, как сообщает Украинская правда, экс-президент Украины заявил в интервью EUobserver.

"По состоянию на 1 января (2013 года), я помню, что на моем банковском счете было меньше 1 миллиона долларов", - отметил он. "Я говорю это потому, что очень глубоко обеспокоен, и я очень искренен", - добавил экс-президент.

"Никто не платил мне", - ответил Ющенко на вопрос, финансировали ли его политики во времена его президентства.