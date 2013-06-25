Ефремов объяснил, почему Клюев судится с Яценюком

О причинах судебного иска Клюева к Яценюку рассказал лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

"У Яценюка начались проблемы с выходом депутатов из фракции, он почему-то решил, что этим занимается Клюев, и активно, агрессивно был настроен против него, заявляя, что он занимается тем, что у него депутаты выходят из фракции. Когда он в этом убедился, что нет, тогда он начал обвинять другого руководителя государственного уровня, что тот занимается выходом его депутатов из фракции", - заявил Ефремов в эфире "5 канала".

"По-моему проблема лежит совершенно в другой плоскости - не надо за деньги брать депутатов себе во фракцию, тогда у них не будет морального права подойти к тебе и сказать, что извини, но у меня перед тобой нет никаких обязательств", - сказал лидер фракции ПР.

По мнению Ефремова, выигрывает судебный процесс то, на чьей стороне будут факты.

"Кто по закону прав тот и выигрывает. Если у Яценюка есть факты, которые он подтвердит, что Клюев чем-то занимался то выигрывает он, если таких фактов нет, то он проиграет", - добавил регионал.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Арсений Яценюк сообщил журналистам, что глава СНБО Андрей Клюев подал на него в суд за заявления, в которых Яценюк обвинил Клюева в покупке народных депутатов из фракции "Батькивщина".