МИД советует украинцам в Бразилии не ходить на митинги

Из-за обострения ситуации безопасности в Бразилии в связи с ростом волны протестных акций, гражданам Украины, которые на данное время находятся в этой стране, рекомендуется воздержаться от посещения центральных районов городов: Бразилиа, Сан-Паулу, Беллу Оризонте, Виториа, Рибейран-Прету, Рио-де-Жанейро, а также не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По теме: Президент Бразилии пообещала протестующим реформы и хочет встретиться

В МИД также советуют гражданам Украины, в случае попадания в чрезвычайные ситуации, обращаться в Посольство Украины в Республике Бразилия по номерам +(00 5561) 3365 1457; +(00 5561) 3365 3940, или в Генеральное консульство Украины в г. Сан-Паулу: +(00 5511) 4371 94 50.

Также МИД напоминает о функционировании в ведомстве круглосуточной горячей линии +38 044 238 16 57.