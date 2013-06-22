Президент Бразилии пообещала протестующим реформы и хочет встретиться

Протесты начались после повышения платы за проезд в общественном транспорте в Сан-Паулу, но вскоре переросли в масштабные протесты по всей стране против коррупции и больших затрат на проведение Чемпионата мира по футболу в 2014 году.

В телеобращении к гражданам госпожа Руссефф пообещала улучшить сферу общественного транспорта, а доходы от добычи нефти инвестировать в образование.

Для улучшения здравоохранения президент обещает готовить врачей за рубежом.

Президент, выступление которой транслировало государственное радио и телевидение, заявила, что она прислушивалась к протестующим.

Дилма Руссефф также пообещала встретиться с лидерами мирных протестов.

Ранее Дилма Руссефф провела экстренное заседание правительства, на котором обсуждались протесты. Президент отменила свой визит в Японию, чтобы разобраться с возникшим кризисом.

В четверг в демонстрациях приняли участие более миллиона человек. Протесты прошли в примерно 100 городах страны. Не обошлось без насилия: ранения получили десятки человек, два человека погибли.

Протест продолжился в пятницу. В Рио-де-Жанейро на улицы вышла тысяча человек.

Свидетели утверждают, что демонстранты ограбили некоторые магазины в городе и захватили пустующее здание художественного центра.

Демонстранты забросали полицию камнями, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Власти крупнейших городов Бразилии отменили решение о повышении цен на проезд в автобусах и метро, что было одной из причин массовых протестов.

Однако все эти меры так и не успокоили протестующих.

"Дело уже не в ценах. Людям не нравится вся политическая система, мы требуем перемен", - цитирует Associated Press Камилу Сену, 18-летнюю студентку, которая вышла на акцию протеста в городе Нитерой.

Многие демонстранты жалуются на то, что власти тратят огромные средства на строительство спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу 2014 года и Олимпийских игр 2016 года.

Акции протеста не прекращаются в крупных городах Бразилии с начала июня.

Более 200 тысяч человек вышли в начале этой недели на улицы крупнейших городов, протестуя против коррупции и социального неравенства и требуя развития школ и транспорта и повышения качества образования.

Нынешние протесты – самые массовые в Бразилии за последние 20 лет.

На днях бразильские власти заявили о намерении ввести в пяти крупнейших городах подразделения национальных сил безопасности, чтобы сдержать волну протестов.

ВВС Украина