В Кабмине заявили, что интеграция в Евросоюз без ТС - это «приглашение на «Титаник»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об Правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС Валерий Мунтиян заявил сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума.

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«Для меня построение Евразийского экономического союза – это построение Ноевого ковчега, на нас смотрит весь мир. А приглашение Украины в зону свободной торговли и в Европейский Союз в таких условиях, без участия в Таможенном союзе и ЕЭП, по моему мнению – это приглашение на Титаник», - сказал Мунтиян.

«Мир стоит на пороге хаоса, и для того, чтобы не допустить броуновского движения, три главы государства сделали очень правильный выбор - они показали главный вектор. За Евразийским экономическим союзом будущее, и Украина видит себя в этом союзе», заявил он.

Мунтиян подчеркнул, что все научные расчеты, математическое и экономическое модулирование, экспертные оценки говорят о том, что Украина должна быть в Евразийском экономическом союзе.

«Европейский Союз 7 лет в рецессии, по темпам развития на 191 месте, они делают зону свободной торговли с американцами и это их национальное право, но я хочу предупредить, что расчеты показывают, что они получат всего 400 тыс. рабочих мест – для всего Евросоюза, в котором 287 млн работающих – эффект будет в идеале 0,25% роста», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Мунтиян заявил, что экономическая интеграция Украины со странами Таможенного союза и ЕЭП может привести к приросту украинского ВВП на уровне около 2% ежегодно.

«Что касается ВВП, разногласия по минимальным и максимальным прогнозам составляет от 1,8 до 2,2% роста ВВП в первый год. В следующие годы значение эффекта будет уменьшаться, но все равно останется позитивным и будет составлять не менее 1,5–1,7% прироста ВВП ежегодно», - сказал Мунтиян.

По его словам, экспертная группа разработала восемь сценариев математически-экономических оценок на краткосрочный (1-3 года) и среднесрочный (5-7 лет) периоды. В соответствии с этим анализом, экономическая интеграция Украины со странами Таможенного союза, ЕЭП и ЕС является целесообразной.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением Президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.