За отбитый нос Ленина "хулиганам" дали 2-3 года условно (видео)

Шевченковский районный суд Киева сегодня вынес приговор пяти националистам, которые в июне 2009 года повредили памятник Ленину на Бессарабской площади столицы, признав их «виновными в хулиганстве».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Так, по данным «Свободы», Николай Коханивский приговорен к 3 годам ограничения свободы с испытательным сроком 2 года, председатель Дубровицкой районной организации ВО «Свобода» (Ривненская область) Александр Задорожний, националисты Андрей Тарасенко, Богдан Франт и Иван Серебряный – к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком 2 года.

Националисты обжалуют приговор в апелляционном суде, подчеркнули в партии.

Комментируя это решение, адвокат Сидор Кизин, который четыре года защищал националистов, отметил: “Мы категорически не согласны с таким приговором суда. Ребята действовали исключительно в рамках закона и выполняли указ Президента Украины. Мы обжалуем приговор в апелляционном суде”.

Накануне в суде националисты произнесли последнее слово, отметив, что виновными себя не признают, ведь их действия были направлены на защиту чести и достоинства украинской нации, отметили в «Свободе».

По теме: На Черниговщине расстреляли памятник Ленину

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2009 года на Бессарабской площади Киева был поврежден памятник Ленину. По этому факту милиция задержала пять граждан и возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 298 (незаконное повреждение памятника национального значения) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2009 года Кабинет министров исключил памятник Ленину на Бессарабской площади из государственного реестра памятников национального значения.