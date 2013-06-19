Ефремов об оппозиции: Сначала просят, а потом сами же отказываются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

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При этом Ефремов отметил, что сам на эту встречу пойдет в любом случае.

“Сначала они (оппозиция — УНИАН) просят об этой встрече, а затем, когда Президент назначает время проведения встречи, они сами же и отказываются”, - сказал он.

“Если они не идут на встречу, попросив сами об этой встрече, то что это было?”, - сказал Ефремов.

На вопрос, что именно планируется обсуждать во время встречи с Президентом, лидер фракции ПР отметил, что есть множество первоочередных вопросов, которые должен решить парламент.

В то же время Ефремов в который раз напомнил, что Президент готов выступить со своим посланием в парламенте, если депутаты должным образом будут вести себя во время его выступления.

Как сообщал УНИАН, глава государства Виктор Янукович пригласил на встречу в Администрацию Президента руководителей всех парламентских фракций и председателя Верховной Рады.

Встреча состоится 19 июня в 14.30 в помещении Администрации Президента.

Вместе с тем лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил, что не пойдет на эту встречу с Президентом, подчеркнув, что Янукович должен выступить перед депутатами в ВР.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок также заявил, что «не собирается принимать участие в этом политическом фарсе».

Руководитель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк настаивает, что встреча оппозиционеров с Президентом должна состояться публично, «в присутствии СМИ, и после этого мы готовы выслушать Президента Украины в стенах ВР без какой-либо обструкции с его посланием».