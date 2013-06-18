«Свобода» обвинила двух регионалов в кнопкодавстве
Депутаты от “Свободы” заявляют, что журналисты зафиксировали, как двое депутатов от Партии регионов Вячеслав Задорожный и Алексей Белый проголосовали за своих коллег.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от “Свободы” Андрей Мохник.
Он отметил, что эти депутаты проголосовали за своих коллег во время включения в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).
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В то же время Задорожный сообщил депутатам, что голосовал лично, а в отношении Белого депутаты сообщили, что его вообще нет в сессионном зале на данный момент.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отказался ставить этот вопрос на переголосование.
Таким образом, соответствующий законопроект был включен в повестку дня сессии.