«Свобода» обвинила двух регионалов в кнопкодавстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от “Свободы” Андрей Мохник.

Он отметил, что эти депутаты проголосовали за своих коллег во время включения в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).

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В то же время Задорожный сообщил депутатам, что голосовал лично, а в отношении Белого депутаты сообщили, что его вообще нет в сессионном зале на данный момент.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отказался ставить этот вопрос на переголосование.

Таким образом, соответствующий законопроект был включен в повестку дня сессии.