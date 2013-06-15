Хмельницкие депутаты позволили себе кнопкодавство

За это решение сегодня проголосовали 45 местных избранников, большинство - депутатов ВО "Батькивщина", сообщает ngp-ua.info.

Местные слуги народа не изъявили желания поддерживать изменения в пункт 1.3 регламента городского совета, которым предписывалось: "Депутат голосует лично и исключительно персональной карточкой. Передача персональной электронной карточки для голосования другим депутатам и голосования несколькими карточками запрещается ".

Также депутаты не поддержали и внесении изменений в пункт 1.4 регламента: "депутат может, в случае необходимости, досрочно покинуть пленарное заседание сессии, предупредив председательствующего на заседании через секретариат сессии".