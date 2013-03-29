Иващенко готовит еще два иска в Евросуд

Об этом в эксклюзивном интервью «5 каналу» заявил бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко.

«После того, как Апелляционный суд принял решение о моем освобождении, Европейский суд сделал паузу в рассмотрении моего дела. Поскольку после того, как я вышел на свободу, я получил возможность лечиться, и я действительно прошел реальное, эффективное полноценное лечение. Также мы подготовили иски по двум другим вопросам - это отсутствие моего доступа, доступа моей защиты к справедливому правосудию. Это тот пункт, который будет рассматриваться Европейским судом после того, как я завершу прохождение всех инстанций национального судопроизводства. Теперь после решения Высшего специализированного суда мы такую ​​возможность получили и сейчас будем обновлять свое представление в Европейский суд уже по всем трем вопросам», - заявил Иващенко.