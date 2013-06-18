Дочь: Тимошенко заставляли ходить для встречи с защитником

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей после посещения экс-премьера сказала ее дочь и защитница Евгения Тимошенко.

По ее словам, в пятницу состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось, она не могла подняться, но ее заставляли для проведения встречи с защитником перейти в комнату для свиданий.

“Я еще раз хотела бы подтвердить, что в пятницу она не отказывалась от встречи со своим защитником Титаренко. Она просто лежала, не могла передвигаться, и они заставляли перейти в комнату для свиданий. Хотя, я так понимаю, если человек в таком состоянии, то встреча с защитником должна быть обеспечена, как это произошло сегодня”, - сказала Евгения Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня, в «Батькивщине» заявили, что к Тимошенко, которая находится в больнице «Укрзализныци» в Харькове, не пускают ее дочь Евгению.

Впоследствии в ГПтС сообщили, что руководство колонии в порядке исключения разрешило Тимошенко провести встречу с дочерью непосредственно в медицинской палате, поскольку экс-премьер отказалась пройти в комнату свиданий.

При этом в пенитенциарной службе отметили, что такое решение было принято без каких-либо на это объективных причин и только с целью не допустить распространения неправдивых обвинений в адрес пенитенциарного ведомства. Поскольку создается впечатление, что осужденная и ее защитники в последнее время действуют по одному и тому же сценарию – сорвать проведение встречи, а дальше обвинять в этом колонию».

Вместе с тем в ГПтС отметили, что согласно ведомственной инструкции относительно организации проведения краткосрочных свиданий, ни один осужденный в Украине не имеет права проводить их там, «где заблагорассудится».