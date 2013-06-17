Тюремщики говорят, что пустили дочку к Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

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В частности, как отмечается в сообщении, после того, как к Тимошенко прибыла ее дочь, экс-премьеру предложили пройти в комнату свиданий.

«Однако осужденная заявила о том, что не имеет желания переходить в другую комнату, которая (как ранее уже неоднократно отмечалось) находится на расстоянии нескольких метров от палаты, где в настоящее время находится Ю.Тимошенко», - сообщили в ГПтС.

«Понимая цель таких заявлений (которая заключается в том, чтобы в дальнейшем публично и необоснованно обвинить сотрудников исправительной колонии в якобы препятствовании свиданию) руководство колонии в порядке исключения разрешило защитнице провести встречу с осужденной непосредственно в медицинской палате», - подчеркивается в сообщении.

При этом в пенитенциарной службе отметили, что такое решение было принято без каких-либо на это объективных причин и только с целью не допустить распространения ложных обвинений в адрес пенитенциарного ведомства. Поскольку создается впечатление, что осужденная и ее защитники в последнее время действуют по одному и тому же сценарию – сорвать проведение встречи, а дальше обвинять в этом колонию».

Вместе с тем в ГПтС заметили, что согласно ведомственной инструкции об организации проведения краткосрочных свиданий, ни один осужденный в Украине не имеет права проводить их там, где заблагорассудится».

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, «учитывая также заявления Е.Тимошенко, которые она озвучила сотрудникам колонии, а именно: «я сейчас всем буду говорить, что вы ее истязаете и сообщу СМИ о том, что меня незаконно не допускают, а также об этом будет знать вся Европа», руководство колонии приняло решение, которое должно разоблачить реальные намерения осужденной, а также предупредить возможные провокации на эту тему».