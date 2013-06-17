Дочь Тимошенко надеется, что немецкие врачи приедут в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове после посещения экс-премьера сообщила ее дочь и защитник Евгения Тимошенко.

“Мы ждем немецких врачей, и надеемся, что на этой неделе, в ближайшее время они смогут быть. Они уже подтвердили, что приедут, а когда...”, - сказала Тимошенко.

По теме: Дочь утверждает, что Тимошенко не может даже ступать

Она заметила, что, вероятнее всего, в Харьков приедет председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.

“График очень жесткий, особенно у профессора Айнхойпля. У него очень загружен график, но обязательно он найдет время”, - сказала дочь экс-премьера.

Она добавила, что на сегодняшний день официальных предложений от немецких врачей относительно последующих шагов в лечении Тимошенко еще не поступило.