Батькивщина требует, чтобы Гриценко сдал мандат

Фракция «Батькивщина» обратилась к народному депутату Анатолию Гриценко с требованием сложить депутатский мандат.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято сегодня на заседании фракции после дискуссии о действиях Гриценко, которые «противоречат соглашению о непротивостоянии оппозиционных политических сил и свидетельствуют об его активном участии в информационной войне власти против оппозиции».

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Ни один из народных депутатов, присутствовавших на заседании, не проголосовал против такого решения, 4 воздержались, остальные проголосовали «за», проинформировали в “Батькивщине”.