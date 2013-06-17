Томенко напомнил оппозиции народную историю о волках

Блокирование как инструмент деятельности оппозиции эффективно только при условии, когда требования, из-за которых возникла необходимость блокирования, минимально поддерживает большинство граждан Украины, а желательно – хотя бы две трети населения Украины.

Об этом сегодня заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко, выступая на конференции «Независимый и действенный парламент – гарантия демократического прогресса и евроинтеграционных перспектив Украины», сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В качестве примера Томенко навел историю с персональным голосованием, когда, по исследованию экспертов, более 90% граждан считали, что парламент нового созыва должен работать, лишь соблюдая процедуры персонального голосования. «В таком случае блокирование парламента является оправданным, понятным и эффективным», - отметил Томенко.

Но, по его словам, если блокирование является способом привлечения внимания к тем или иным политикам или к определенной фракции, - оно бессодержательно и, разумеется, неэффективно.

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«Нельзя блокировать парламент, когда у кого-то из политиков плохое настроение или он не знает, что ему делать», - считает народный депутат. По его мнению, оппозиции нужно критически переосмыслить историю с использованием инструмента блокирования, поскольку это может, по его словам, превратиться в известную народную историю о волках, и когда эти «волки» появятся, то в это уже никто не поверит.

«Так и в нашей ситуации: при слове «блокирование» общество должно понимать, что решается судьба страны, защищаются общественные и государственные интересы, а оппозиция делает все, чтобы не допустить нарушения прав и интересов каждого гражданина», - отметил Томенко.

Подытоживая, он подчеркнул, что блокирование парламента - это не игрушка, а ответственная вещь, которая в результате должна решить конкретные проблемы конкретных людей и общества, а не только засветить «политическое мужество» определенных деятелей.