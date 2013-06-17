Рыбак надеется, что ему не придется проводить выездное заседание

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что оппозиция не будет блокировать работу ВР, и потому выездного заседания парламента не понадобится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Спикер отметил, что очень не хотел бы, чтобы проводилось заседание парламента без оппозиции.

“Хочу, чтобы сессия была в полном составе”, - сказал Рыбак.

Он выразил надежду, что “настроение есть такое, чтобы работать на этой неделе”. Рыбак подчеркнул, что не хотел бы, чтобы проходило выездное заседание парламента, поскольку для проведения заседаний есть парламентский зал. В то же время спикер добавил, что “большинство сегодня, где-то 250-260 депутатов, настаивают, чтобы проходила сессия, проходило рассмотрение вопросов повестки дня”.

“Так где оно будет, выездное или не выездное заседание, я не знаю”, - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, на минувшей пленарной неделе парламент работал лишь два дня: 4 и 5 июня.

6 июня оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Утром 7 июня оппозиционные депутаты снова заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.

11 июня Президент Виктор Янукович призвал депутатов провести внеочередную сессию парламента, чтобы принять необходимые для страны законы.

“Наша позиция принципиальна. Если будет дальше продолжаться блокирование парламента, нужно проводить внеочередную сессию и принимать решения. Мы это делаем ради людей”, - сказал Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам.