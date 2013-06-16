Против Власенко возобновили уголовное дело (фото)

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, выложив копии постановления Печерского райсуда Киева, согласно которому, Сергею Власенко грозит до трех лет тюрьмы или от 286750 до 573500 гривен штрафа за невыполнение решения суда (ч.1 .382 УК Украины).

Свой пост Окунская подписала: "Никаких эмоций, только факты". Также в комментариях она утверждает, что в Украине отсутствует культура отцовства, что и стало причиной такой ситуации.

Напомним, в 2011 году Наталья Окунская подала иск в Власенко об уплате алиментов - 25% от всех видов его заработка на содержание дочери Полины, начиная со дня подачи иска и до совершеннолетия ребенка. Окунская заявляла, что ни она, ни дети не получили от Власенко «ни копейки».

Кроме этого, Окунская решала в суде вопрос о разделе общего имущества. Согласно решению Печерского районного суда Киева, экс-депутат должен был выплатить 137 тыс. гривен. Из этой суммы 125 тыс. составлял долг Окунской и 12,5 тыс. - исполнительный сбор. Также она намеревалась отсудить у Власенко половину дома, стоимость которого в сотни раз превышает доход депутата.

Уже в марте 2013 уголовное производство по заявлению Натальи Окунской о невыполнении решения суда Сергеем Власенко было закрыто за отсутствием состава преступления. Именно оно возобновлено решением Печерского райсуда.