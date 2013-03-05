В действиях Власенко криминала не нашли - производство по заявлению Окунской закрыто

Пресс-служба Генеральной прокураторы Украины сообщает о том, что Уголовное производство по заявлению Наталии Окунской о невыполнении решения суда Сергеем Власенко закрыто в виду отсутствия состава преступления.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

При этом в сообщении отмечается, что «в связи с этим, С.Власенко вызывается в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры для ознакомления с принятым решением».

В то же время ГПУ сообщает, что для допроса в этом Уголовном производстве С.Власенко приглашался неоднократно, хотя ни разу так и не явился. Однако, на основании данных, полученных в ходе следствия, было принято соответствующее решение о закрытии производства.